НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские режиссеры сняли фильмы о влиянии технологий на жизнь людей и их роль в будущем. Продукт – совместная коллаборация режиссеров с командой технопарка IT-стартапов Astana Hub, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссеры Айторе Жолдаскали, Куаныш Бейсеков и Фархат Кулбаев сняли три короткометражных фильма в стиле сериала «Черное зеркало». «Ұя», «Шоқан», «Ояну» — это совместная коллаборация режиссеров с командой технопарка IT-стартапов Astana Hub. Фильмы расскажут о влиянии IT-технологий на жизни людей, и их роль в будущем.

По словам исполнительного продюсера проекта Алмаса Сагын, через эти фильмы молодые режиссеры решили поделиться своим видением цифрового Казахстана в недалеком будущем.

«Технологический прогресс сделал жизнь человечества проще, сегодня трудно представить свою жизнь без гаджетов, доступа к интернету и новых IT-разработок, над которыми ежедневно трудятся миллионы людей. Чтобы выполнить задачи, которые раньше отнимали много усилий и времени, сегодня достаточно сделать пару кликов или провести по экрану смартфона», - отметил Алмас Сагын.

Что касается снятых фильмов, «Ұя» рассказывает историю ребенка, который отказывается от собственных родителей. Ради этого он обращается в организацию, которая занимается защитой несовершеннолетних детей от какого-либо влияния или давления со стороны родителей, а также помогает им найти новых. Поэтому, пока сын занят поиском достойной замены своих родителей, к их семье принудительно прикрепляют специалиста, который отвечает за «Родительский рейтинг», по результатам которого будет принято окончательное решение о родительских правах. Главные роли в фильме сыграли Берик Айтжанов и Айнур Ниязова. Режиссером картины выступил — известный клипмейкер, режиссер Айторе Жолдаскали.

Фильм «Ояну» режиссера Фархата Кулбаева был снят в стиле американского сериала «Черное зеркало». Действие фильма происходит в 2037 году. Мир пытается адаптироваться к новым условиям после 4-ой промышленной революции. Исчезло большинство профессий, что стало причиной массовой безработицы, а люди не были готовы к таким переменам. В картине снялись актеры Аян Отепберген, Асылхан Толепов, Айгерим Калмуратова. Для выполнения каскадерских трюков была привлечена команда каскадеров, работавших над такими фильмами, как «Неудержимые-2» (США), «Мустафа Шокай» (Казахстан), «Обратная сторона» (Казахстан/Россия) и другие.

«Шоқан» — дебютный короткометражный фильм режиссера Куаныша Бейсекова. В картине описывается 2040 год. По сюжету ученики одной из школ изучают тему голодомора 30-х годов прошлого века. Для этого ученики надевают очки виртуальной реальности и погружаются в прошлое. В этом временном отрезке времени главный герой фильма встречает девушку, с которой проходит через сложности того времени. Премьера картины состоится 27 декабря.

«Для широкого распространения информации об Astana Hub нам надо было привлечь аудиторию, которая ранее не взаимодействовала с нашим контентом, и в целом была мало знакома с деятельностью технопарка. Мы решили пойти по технике продаж используемой в маркетинге — AIDA. Это базовая модель поведения людей, когда они что-то покупают или получают какие-либо услуги. Расшифровывается это так: A – Attention, привлечение внимания; I – Interest, интерес; D – Desire, желание; A – Action, действие. Поэтому было решено использовать представителей креативной экономики — блогеров и вайнеров для привлечения максимального внимания к деятельности Astana Hub, а далее пробудив интерес к нам, перевести всех заинтересованных в IT-технологиях в разряд тех, кто желает начать присоединяться к нашим программам, создать и прокачать с нами свой стартап, пройти обучение в школе программирования», - сообщил PR-директор Astana Hub Марат Шакен.

В рамках коллаборации также представлены Youtube-проекты: познавательное шоу на казахском языке «OI by QADYRBAY», развлекательное - шоу «ӘЖЕлина Джоли», а также веб-сериал: «IT-тің баласы». Премьеры проектов состоятся на YouTube-канале Astana Hub на этой неделе.

Познавательное шоу «OI by QADYRBAY» — ведущий Жансерик Кадырбаев ведет свой интернет-блог, где обсуждает актуальные темы, касающиеся казахстанцев. Всего вышло три выпуска передачи. Например, во втором выпуске «OI by QADYRBAY» он поднимает тему кредитов. По статистике более чем у 5,3 млн казахстанцев имеется кредитная задолженность. В конце каждого выпуска ведущий рассказывает о казахстанских стартапах, которые нашли решение многих проблем нашего общества. Креативным продюсером, автором сценария проекта выступил Хаким Мукарам.

Развлекательное шоу «ӘЖЕлина Джоли». Всего запланировано 5 выпусков шоу. Популярная блогер Шімән апа - будучи продвинутым пользователем интернета рассказывает своим сверстникам о том, как заказать еду через мобильный телефон, как быстро получить справку с Egov или как развлечь своих внуков. Ведущим проекта был выбран актер кино и юмористического театра «Базар жок» — Ерболат Толегенов, креативный продюсер и автор сценария — Алдияр Жапарханов (блогер, резидент «Шоу Ирины Кайратовны»).

Веб-сериал «IT-тiн баласы». По сюжету молодой парень Бақдаулет едет в столицу и устраивается в службу безопасности технопарка Astana Hub. Здесь молодой человек завязывает дружбу со стартаперами, консультируя их по вопросам жизни в деревне. Режиссером сериала выступил Амангельди Ергазив.