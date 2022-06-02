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Казахстанские регбисты выступят на турнире в Амстердаме
2 Июня 2022 15:00

Казахстанские регбисты выступят на турнире в Амстердаме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская и женская команды Казахстана по регби откроют соревновательный сезон на международном турнире в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Женская сборная с 4 по 12 июня примет участие в двух крупных стартах Amsterdam Sevens и Algarve Sevens в рамках подготовки к отборочным соревнованиям на мировую серию.

В составе казахстанской команды играют Алина Аскерова, Нигора Нурматова, Балжан Койшибаева, Анжелика Пичугина, Вероника Степанюга, Мария Гришина, Галина Красавина, Дайана Казибекова, Милана Алаева, Людмила Шерер, Алёна Дробовская, Кундызай Бактыбаева.

В турнире Amsterdam Sevens по регби-7 участвует и мужская сборная Казахстана.

А именно: Магомедрасул Магомедов. Онласын Турсунбек, Александр Белашов, Ханали Мустафаев, Абдрахман Нажибаев, Арманжан Василов, Дамиржан Ниязов, Роман Щербаков, Никита Иванов, Ярослав Мусиятченко, Ильяс Мамбаев, Даулет Акымбеков


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