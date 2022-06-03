Казахстанские регбисты выступят на международном турнире в Амстердаме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская и женская команды Казахстана по регби откроют соревновательный сезон на международном турнире в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женская сборная с 4 по 12 июня примет участие в двух крупных стартах «Amsterdam Sevens» и «Algarve Sevens» в рамках подготовки к отборочным соревнованиям на мировую серию.

В составе казахстанской команды играют Алина Аскерова, Нигора Нурматова, Балжан Койшибаева, Анжелика Пичугина, Вероника Степанюга, Мария Гришина, Галина Красавина, Дайана Казибекова, Милана Алаева, Людмила Шерер, Алена Дробовская, Кундызай Бактыбаева.

В турнире «Amsterdam Sevens» по регби-7 участвует и мужская сборная Казахстана. А именно: Магомедрасул Магомедов. Онласын Турсунбек, Александр Белашов, Ханали Мустафаев, Абдрахман Нажибаев, Арманжан Василов, Дамиржан Ниязов, Роман Щербаков, Никита Иванов, Ярослав Мусиятченко, Ильяс Мамбаев, Даулет Акымбеков.