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    19:00, 02 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские регбисты выступят на международном турнире в Амстердаме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская и женская команды Казахстана по регби откроют соревновательный сезон на международном турнире в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Женская сборная с 4 по 12 июня примет участие в двух крупных стартах «Amsterdam Sevens» и «Algarve Sevens» в рамках подготовки к отборочным соревнованиям на мировую серию.

    В составе казахстанской команды играют Алина Аскерова, Нигора Нурматова, Балжан Койшибаева, Анжелика Пичугина, Вероника Степанюга, Мария Гришина, Галина Красавина, Дайана Казибекова, Милана Алаева, Людмила Шерер, Алена Дробовская, Кундызай Бактыбаева.

    В турнире «Amsterdam Sevens» по регби-7 участвует и мужская сборная Казахстана. А именно: Магомедрасул Магомедов. Онласын Турсунбек, Александр Белашов, Ханали Мустафаев, Абдрахман Нажибаев, Арманжан Василов, Дамиржан Ниязов, Роман Щербаков, Никита Иванов, Ярослав Мусиятченко, Ильяс Мамбаев, Даулет Акымбеков.

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