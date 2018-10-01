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Казахстанские регбистки завоевали «серебро» на Азиатском туре

2 Октября 2018 09:00 155
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Казахстанские регбистки завоевали «серебро» на Азиатском туре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по регби завоевала серебряную медаль во втором раунде Азиатского тура в южнокорейском Инчхоне, передает сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В главном матче регбистки уступили Японии со счетом 12:17. Перед финалом наша команда обыграла Китай- 29: 5, Гонконг - 26:14 и Таиланд - 17:0.

«Азиатский тур стал первым стартом после Азиатских игр. Для девушек короткий промежуток между крупными турнирами дает о себе знать в плане сложности. Но после небольшой паузы нам удалось показать свой потенциал, работоспособность. Будем выступать дальше. Впереди заключительные этапы», - сказал главный тренер Валерий Попов.

Напомним, что на первом этапе Азиатского тура сборная Казахстана заняла третье место.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

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Ключевые слова: Спорт,
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