Казахстанские реформы по ПМСП заинтересовали участников Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об интересе других стран к казахстанским реформам в части ПМСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на базе Генеральной Ассамблеи ООН проходит встреча высокого уровня, посвященная всеобщему охвату медицинскими услугами – это встреча на уровне глав государств, правительств и министров иностранных дел. Основная задача – обеспечение всех жителей планеты доступными и качественными медицинскими услугами. Сегодня утром принята Декларация по всеобщему охвату услугами здравоохранения. И в этой декларации одним из пунктов является то, что была подчеркнута главная роль первичной медицинской помощи в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения», - сказал Елжан Биртанов казахстанским журналистам перед своим выступлением на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В частности, есть прямая ссылка на Декларацию Астаны по ПМСП и рекомендации странам по ее внедрению. Мы считаем, что это большая победа для Казахстана, поскольку это отражение глобальной роли нашей страны в области здравоохранения. Кроме того, сегодня мы проводим отдельную встречу, отдельную конференцию совместно с правительствами США и Казахстана по продвижению ПМСП. Также будет участие руководителей ВОЗ, UNICEF, Всемирного банка, где мы будем говорить о том, что все страны должны внедрять Декларацию Астаны и осуществлять укрепление ПМСП», - добавил он.

Министр подчеркнул важность обмена международным опытом в части оказания ПМСП.

«Мы считаем, что есть очень много хорошего опыта не только в Казахстане, но и в других странах. И очень важно, чтобы мы делились этим опытом на глобальном уровне, чтобы пациенты во всем мире могли получать качественные услуги. Те реформы, которые происходят в РК в области всеобщего охвата ПСМП, они приветствуются здесь. В первую очередь, это ОСМС, которое стартует у нас в следующем году, поскольку оно позволяет шире охватить население нашей страны базовыми медицинскими услугами бесплатно. Это очень важно, поскольку приводит к снижению затрат семьи на медицинские услуги», - отметил Е. Биртанов.

Также министр проинформировал о планах по созданию центра обмена международным опытом в сфере ПМСП в Алматы.

«Мы говорили о тех реформах, которые происходят у нас в стране по повышению роли ПМСП, открытию новых участков транспортной медицины, цифровизации ПМСП. У многих стран это вызывает большой интерес, ко мне подходят мои коллеги и интересуются. Казахстан предлагает на базе Европейского офиса по ПМСП, который расположен в Алматы, создать глобальный центр. Есть интерес из стран с других частей мира эта инициатива поддержана генеральным директором ВОЗ. Это позволит странам на базе Алматинского центра обмениваться лучшего опыта по ПМСП», - заключил глава ведомства.