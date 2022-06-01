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Казахстанские рефери стали судьями международного класса по таеквондо
1 Июня 2022 15:00

Казахстанские рефери стали судьями международного класса по таеквондо

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В азербайджанском Баку завершился семинар для судей и тренеров по таеквондо, где участие принимали и отечественные специалисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В рамках семинара судьи повысили свои знания. По результатам семинара трое казахстанских рефери Малика Жандаева (город Алматы), Айдана Махимова (Атырауская область), Асылбек Байконуров (Жамбылская область) удостоены звания международных судей.


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