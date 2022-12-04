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Казахстанские рапиристки завоевали «бронзу» на Кубке мира среди юниоров

4 Декабря 2022, 17:32
Казахстанские рапиристки завоевали «бронзу» на Кубке мира среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В командный день Кубка мира среди юниоров в Ташкенте наши рапиристки завоевали бронзовые награды. Медалями награждены Актаева София, Гноева Алена, Шустова Надежда и Искандерова Алина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национальной федерации по фехтованию Казахстана в Instagram.

В бою за третье место наши спортсменки уверенно одержали победу у сборной Молдовы со счетом 45:30.

Как сообщалось ранее, в столице Узбекистана проходит Кубок мира по фехтованию среди юниоров по двум видам - шпага мужская и рапира женская. В первый день соревнований наш спортсмен Лукин Богдан поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства Кубка мира по фехтованию на шпагах.


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