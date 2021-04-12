Казахстанские пятиборцы стали первыми в микст-эстафете этапа Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Болгарии, София, завершился третий этап Кубка мира по современному пятиборью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские спортсмены Елена Потапенко и Владислав Мищенко завоевали первое место в микст-эстафете. По итогам соревнований казахстанцы набрали 1442 балла.

Отметим, что на втором месте расположилась команда Беларуси. Замкнула тройку лидеров команда из Кореи.

Всего в турнире приняли участие 12 команд.



