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    11:45, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские пятиборцы стали первыми в микст-эстафете этапа Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Болгарии, София, завершился третий этап Кубка мира по современному пятиборью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанские спортсмены Елена Потапенко и Владислав Мищенко завоевали первое место в микст-эстафете. По итогам соревнований казахстанцы набрали 1442 балла.

    Отметим, что на втором месте расположилась команда Беларуси. Замкнула тройку лидеров команда из Кореи.

    Всего в турнире приняли участие 12 команд.



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