Казахстанские пятиборцы стали первыми на этапе Кубка мира в Болгарии
Выступало 19 команд со всего мира. По итогам пяти видов (плавание, фехтование, верховая езда, лазер-ран) наша команда набрала 1442 очков. «Серебро» досталось команде из Беларуси, замкнули тройку призеров представители Южной Кореи.
Этап Кубка мира, София (Болгария)
Эстафета-микс:
1. Владислав Мищенко/Елена Потапенко (Казахстан) – 1442
2. Павел Тихонов/Ксения Клименкова (Беларусь) – 1420
3. Со Чанван/Ким Уньжу (Юж. Корея) – 1415.
«Сейчас идет очень жесткая борьба на этапах Кубка мира, так как они являются рейтинговыми и отборочными к Олимпийским играм. Цель нашей команды на этих этапах - набрать очки для попадания в финал Кубка мира, а для Елены Потапенко, это планомерная подготовка к Олимпиаде в Токио. Победа на этих соревнованиях показала, что наши спортсмены идут в правильном направлении, что работа тренерского штаба и всей команды осуществляется на хорошем уровне и приносит высокие результаты. Елена Потапенко и Владислав Мищенко в упорной борьбе выиграли этот этап Кубка мира, они с самого начала соревнований сделали себе хороший задел в фехтовании, затем с минимальными ошибками выступили в верховой езде, в остальных видах им удалось удержать свое преимущество», - прокомментировал главный тренер национальной сборной Казахстана по современному пятиборью Леонид Зимарев.
Отметим, казахстанские пятиборцы уже имеют 2 лицензии на ОИ-2021 в Токио - Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали их еще в 2019 году на чемпионате Азии в Китае.