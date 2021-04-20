Казахстанские пятиборцы стали первыми на этапе Кубка мира в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Софии (Болгария) прошел этап Кубка мира по современному пятиборью. Лидеры сборной Казахстана Елена Потапенко и Владислав Мищенко в соревнованиях эстафета-микс завоевали золотую медаль, обогнав команды Беларуси и Кореи. Это первое «золото» сборной Казахстана на этапах Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РОО «Казахстанская федерация современного пятиборья».

Выступало 19 команд со всего мира. По итогам пяти видов (плавание, фехтование, верховая езда, лазер-ран) наша команда набрала 1442 очков. «Серебро» досталось команде из Беларуси, замкнули тройку призеров представители Южной Кореи.

Этап Кубка мира, София (Болгария)

Эстафета-микс:

1. Владислав Мищенко/Елена Потапенко (Казахстан) – 1442

2. Павел Тихонов/Ксения Клименкова (Беларусь) – 1420

3. Со Чанван/Ким Уньжу (Юж. Корея) – 1415.

«Сейчас идет очень жесткая борьба на этапах Кубка мира, так как они являются рейтинговыми и отборочными к Олимпийским играм. Цель нашей команды на этих этапах - набрать очки для попадания в финал Кубка мира, а для Елены Потапенко, это планомерная подготовка к Олимпиаде в Токио. Победа на этих соревнованиях показала, что наши спортсмены идут в правильном направлении, что работа тренерского штаба и всей команды осуществляется на хорошем уровне и приносит высокие результаты. Елена Потапенко и Владислав Мищенко в упорной борьбе выиграли этот этап Кубка мира, они с самого начала соревнований сделали себе хороший задел в фехтовании, затем с минимальными ошибками выступили в верховой езде, в остальных видах им удалось удержать свое преимущество», - прокомментировал главный тренер национальной сборной Казахстана по современному пятиборью Леонид Зимарев.

Отметим, казахстанские пятиборцы уже имеют 2 лицензии на ОИ-2021 в Токио - Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали их еще в 2019 году на чемпионате Азии в Китае.