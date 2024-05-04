Казахстанские пулевики выиграли две медали на Гран-при в Чехии

В чешском городе Пльзень проходит Гран-при по пулевой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В стрельбе на дистанции 10 метров по движущейся мишени женская команда Казахстана в составе Зухры Ирназаровой, Александры Садуакасовой и Фатимы Ирназаровой выиграла серебро.

В аналогичном соревновании среди мужчин Даниил Яковенко, Асадбек Назиркульев, Андрей Худяков взяли бронзу.

В состязании принимают участие 550 стрелков из 23 стран.