07:48, 04 Май 2024 | GMT +6
Казахстанские пулевики выиграли две медали на Гран-при в Чехии
В чешском городе Пльзень проходит Гран-при по пулевой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу
Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
В стрельбе на дистанции 10 метров по движущейся мишени женская команда Казахстана в составе Зухры Ирназаровой, Александры Садуакасовой и Фатимы Ирназаровой выиграла серебро.
В аналогичном соревновании среди мужчин Даниил Яковенко, Асадбек Назиркульев, Андрей Худяков взяли бронзу.
В состязании принимают участие 550 стрелков из 23 стран.