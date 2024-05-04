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    07:48, 04 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские пулевики выиграли две медали на Гран-при в Чехии

    спорт
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    В чешском городе Пльзень проходит Гран-при по пулевой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу

    Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

    В стрельбе на дистанции 10 метров по движущейся мишени женская команда Казахстана в составе Зухры Ирназаровой, Александры Садуакасовой и Фатимы Ирназаровой выиграла серебро.

    В аналогичном соревновании среди мужчин Даниил Яковенко, Асадбек Назиркульев, Андрей Худяков взяли бронзу.

    В состязании принимают участие 550 стрелков из 23 стран.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Чехия спортсмены Казахстана Стрельба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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