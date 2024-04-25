Казахстанские психологи выступают против трансляции дела Бишимбаева

Вот уже на протяжении месяца взрослые, люди старшего поколения и даже дети ждут очередного процесса суда над Куандыком Бишимбаевым. Эксперты объясняют это важностью прецедента – это первое дело о семейно-бытовом насилии, рассмотрение которого транслируется в прямом эфире. Исход этого процесса станет отправной точкой будущего правосудия. Однако психологи категорически не рекомендуют смотреть трансляцию. По их словам, это может иметь последствия для психики, не только для детской, для которых просмотр этих видео не ограничен в интернете, но и для взрослых. Как судебный процесс влияет на общество и о каких последствиях идет речь, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Процесс, который «перевернул мир с ног на голову»

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, потрясший народ не только Казахстана, но и ряда стран, начался в конце марта 2024 года и продолжается до сих пор. На протяжении месяца казахстанцы и жители других стран мира разных возрастов ждут очередного заседания суда.

В Верховный суд Казахстана поступили предложения от зарубежных СМИ о ретрансляции процесса. По их данным, процесс транслируется в 13 странах: США, Германии, Великобритании, ОАЭ, Турции, Южной Корее, России, Грузии, Молдове, Белоруссии, Украине, Узбекистане, Кыргызстане и других странах.

- Я считаю, что это показатель высокого интереса общества к громкому делу, - охарактеризовала общественный интерес руководитель Департамента коммуникаций Верховного суда Казахстана Перизат Садуакас.

Этот процесс является большой критикой судебной системы Казахстана

Мы обратились к социологу Эльмире Отар, чтобы определить социальное влияние суда, вызвавшего такой большой резонанс в обществе. По мнению эксперта, данный процесс является серьезной критикой судебной системы страны и имеет две стороны.

Фото: из личного архива Эльмиры Отар

- Если мы посмотрим на это с социальной точки зрения, то ведение прямой трансляции судебного процесса свидетельствует об отсутствии доверия общества к судебной системе Казахстана. С другой стороны, это прекрасная возможность для самой судебной системы страны. Так она демонстрирует открытость и прозрачность. Технически в то же время судебная система использует этот процесс, как определенный инструмент, - сказала Эльмира Отар.

По ее словам, процесс смотрят и работники государственных учреждений, Правительство, общество – все стали свидетелями. То есть процесс находится на общественном и государственном контроле. В социальных сетях можно посмотреть, как люди следят за ним.

Изучая мнения и действия общества в отношении текущего процесса, социолог пришла к заключению, что сегодня люди небезразличны к социальным проблемам и готовы идти вплоть до Президента, чтобы обратить на них внимание.

По ее словам, в социальных сетях распространились различные мемы, смешные или критические видеоролики. Также появилось большое количество экспертов, анализирующих поведение участников судебных разбирательств. Но самое главное, как она отметила, стало больше женщин по всей стране, которые стали открывать правду о пережитом домашнем насилии, о котором ранее они боялись рассказывать. Таким образом, можно сказать, что этот процесс стал толчком к «пробуждению» общества.

Стрессовое судебное разбирательство

Хотя этот судебный процесс и «разбудил» общество, психологи отмечают, что он вызывает определенный уровень стресса. Просмотр негативных видео целый день оказывает отрицательное влияние на психику.

Психолог, профайлер (специалист по бесконтактному определению лжи по мимике, жестам и телодвижениям – прим. ред.), директор «Sokolova center» Юлия Соколова посоветовала людям, пережившим насилие в прошлом, не смотреть этот процесс. Причина, по мнению специалиста, в том, что они могут снова испугаться, вспомнив о случившемся с ними горе.

- Я более 20 лет работаю с женщинами, которые пережили насилие разной степени тяжести. Как опытный специалист, я не рекомендую женщинам, не проходившим терапию своих психотравм, смотреть видео о нанесении телесных повреждений, особенно в той части, где их подробно отмечает на манекене судмедэксперт. Почему? У жертв насилия возникают флешбэки - воспоминания о том, как их избивал отец, супруг, партнер или посторонний насильник. Они снова начинают испытывать страх, отчаяние, беспомощность. Женщины писали мне о том, что он (Бишимбаев – прим. ред.) вел себя с Салтанат «как мой муж», - рассказала Юлия Соколова.

Должны ли быть установлены возрастные ограничения для участия в суде

По мнению Юлии Соколовой, смотреть судебный процесс или нет - дело граждан, и нет необходимости ограничивать его по возрасту. Люди сами решают, смотреть им этот процесс или нет. При этом, по ее словам, просмотр может оказать угнетающее воздействие как на жертв насилия, так и на агрессоров.

Фото: из личного архива Юлии Соколовой

- Неочевидно, но вероятно, что женщины, находящиеся в угнетенном состоянии, получат надежду на защиту, когда Бишимбаева отправят отбывать срок за его преступление. Агрессоры будут вынуждены опасаться - их тоже однажды настигнет правосудие. Я слежу за судебным процессом и считаю возрастные ограничения на видео неуместны. Большинство детей и так знают, как выглядят побои. Участники разбирательств соблюдают вербальную, поведенческую и информационную цензуру, настолько - насколько это возможно в освещении такого шокирующего преступления, - считает психолог.

Другой эксперт, нейропсихолог и кинезиолог Каир Абдирахманов считает, что «ни молодые, ни пожилые люди не должны наблюдать за процессом». Специалист утверждает, что процесс по-разному влияет на людей разного возраста и имеет негативные последствия. А просмотр процесса детям вообще никакой пользы не приносит.

- Возьмем детей до 18 лет. Какой-нибудь мальчик, наблюдающий или слушающий процесс, может сказать: «Девочка виновата». А девушки могут теперь со страхом искать себе будущего супруга. Чувствительные девушки могут не говорить, но испытывать внутри страх, жалость, сожаление, чувство вины и очень сильно страдать из-за увиденного или услышанного. Эти девушки, возможно, потом не захотят строить семью. Есть, конечно, девушки, которые относятся к этому легче и для них это не будет таким тяжелым. Но не все девушки такие. Это проблема, - отмечает Каир Абдирахманов.

Также, по его словам, если в семье мальчиков агрессором является отец, то существует такая возможность, что у мальчиков этой семьи сформируется выученное поведение.

- Так работает система эгрегора. В целом, я считаю, что никакой пользы ребенку от просмотра этого судебного заседания нет, наоборот, оно приносит только негатив, - считает специалист.

В любом случае, согласно общему выводу экспертов, просмотры могут спровоцировать психологическую травму. Более того, нейропсихолог называет происходящее со всеобщими просмотрами видео разбирательств неким испытанием, которое затрагивает всю семью. Оно отражается даже на детях детсадовского возраста. Просмотр оказывает на детей негативное влияние через мать. С точки зрения специалиста психосоматики, негатив матери может привести к заболеванию ребенка.

Фото: DALL-E

- Как это влияет на детей, которые ходят в детский сад? Влияет через маму. Мать наблюдает за процессом целый день. Она злится, мыслит негативно и даже ненавидит мужчин. И, когда ее эмоциональное состояние нездорово, она транслирует весь свой негатив на ребенка, ребенок его принимает и начинает болеть, - пояснил специалист.

При этом, по его словам, этот негатив будет притягивать другой негатив.

«Психологическая атака – люди собирают негатив»

Каир Абдирахманов рассказал еще один интересный факт. Он считает суд над Куандыком Бишимбаевым является отвлечением внимания.

- Говорят, что подобные действия наблюдаются со стороны властей. А стресс человека, наблюдающего за процессом, для некоторых специалистов является источником дохода. Поэтому вопрос намеренно муссируется, то есть создается контент с «психологической атакой», - отмечает спикер.

В целом, по его мнению, этот процесс, привел людей к тому, что они уже «живут этим процессом», сосредоточившись на одной проблеме и игнорируя саму жизнь.

- Люди откладывают свои проблемы и переключают все свое внимание на суд. Некоторые женщины в жажде справедливости, тратят целые дни на просмотры. Все смотрят и обсуждают этот суд. А те, кто называют себя «психологами», пользуются этим и начинают давать советы. Это называется психологическая атака. У женщин зреет злоба. В семье из-за этого происходят конфликты. Возможно, если бы этот процесс не был «выставлен напоказ», то и ссор в семье не было бы. Люди только собирают негатив, — считает нейропсихолог.

Процесс, меняющий мышление общества

Как бы мы на это ни смотрели, конечной точкой является человек. Социолог Эльмира Отар считает, что этот суд изменил мнение общественности.

- Этот процесс оставляет большой след в обществе. Среди народа есть те, кто негодует - «в то время, когда страну топит, все заняты судом над Бишимбаевым». Другие считают, что этот процесс «разрушит ненужные принципы», затвердевшие годами, и изменит мышление общества. Совершенно точно, этот процесс изменит сознание общества, - сказала Эльмира Отар.

Кроме того, по мнению психолога Юлии Соколовой, говоря об этом деле, важно сделать акцент на том, что законодательство, направленное на обеспечение прав женщин и безопасности детей в стране претерпевает изменения.

- Весь мир наблюдает за судом. Случаи насилия в семье и отказ от преследования агрессоров известны нам всем. Поэтому это вызвало резонанс и привлекло внимание. Сделав суд о насилии против женщины открытым, Казахстан первый среди стран СНГ продемонстрировал свою готовность развивать гражданское общество. Открытые суды - важная часть формирования правового государства, - добавила специалист.

Отметим, что 15 апреля текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о домашнем насилии.

«Суд над Бишимбаевым подавляет эмоции счастья»

Тем не менее, рекомендации специалистов воздержаться от просмотра судебных разбирательств по делу Бишимбаева остаются прежними.

- Конечно, это не означает, что нужно молчать о насилии. Но важно не сосредоточиться на одном только процессе, а вернуться к нормальной жизни. Суд над Бишимбаевым подавляет эмоции радости и счастья граждан. Ежедневный беспрерывный просмотр означает, что человек живет чужой жизнью и не может быть счастливым. В конце концов он может заболеть и придется обращаеться к антидепрессантам, - заключил нейропсихолог Каир Абдирахманов.

По мнению экспертов, дело Бишимбаева описывает нынешнее положение некоторых казахстанских семей. Случаи семейно-бытового насилия были и ранее. Такие произведения как «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал» – прим. ред.) Мыржакыпа Дулатова, «Ақбілек» Жусипбека Аймауытова, «Шұғаның белгісі» Беимбета Майлина, «Ұлпан» Габита Мусрепова, «Қорғансыздың күні» («День беззащитных» - прим. ред.) Мухтара Ауэзова описывают неравенство женщин предыдущих столетий. Смерть Салтанат Нукеновой продолжила это дело. И если раньше общество изучало эту ​​проблему по произведениям поэтов и писателей, то сегодня народ говорит сам за себя. Все больше женщин заявляют о насилии в семье.