Казахстанские прыгуны на лыжах прошли квалификацию этапа Кубка мира

КЛИГЕНТАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Клингенталь в эти дни принимает этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстан на соревнованиях представляли Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко. Обоим «летающим лыжникам» удалось пройти квалификацию соревнований. Сабыржан Муминов в итогово протоколе квалификации стал 47-м, а Сергей Ткаченко — 50-м.