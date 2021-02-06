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    12:43, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские прыгуны на лыжах прошли квалификацию этапа Кубка мира

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    КЛИГЕНТАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Клингенталь в эти дни принимает этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Казахстан на соревнованиях представляли Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко. Обоим «летающим лыжникам» удалось пройти квалификацию соревнований. Сабыржан Муминов в итогово протоколе квалификации стал 47-м, а Сергей Ткаченко — 50-м.


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