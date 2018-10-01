Казахстанские промышленники хотят начать производство трикотажа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пути реализации Послания РК Президента Нурсултана Назарбаева обсудили Союз производителей легкой промышленности РК совместно с Национальной палатой «Атамекен», передает корреспондент.

«5 октября Главой государства была поставлена задача проводить дальнейшую работу по улучшению качества жизни казахстанцев, в этом немалую роль играет легкая промышленность. Главным акцентом в этом Послании, конечно же, была экономика простых вещей, была поставлена задача о дополнительном выделении 600 млрд тенге для развития обрабатывающей промышленности. В свете этого Послания НПП «Атамекен» в первую очередь видит развитие новых проектов - модернизацию существующих производств именно в легкой промышленности», - сказал на круглом столе, посвященном Посланию Главы государства, заместитель НПП «Атамекен» Куаныш Бишимов.





Он подчеркнул, что легкая промышленность у нас развивается, отметив вместе с тем, что все же имеются определенные проблемы.

«Думаю, совместными усилиями при поддержке государства и активной позиции промышленников и НПП, мы сможем решить те задачи, которые поставлены Главой государства. Мы должны реализовать новые проекты, потому что экономика простых вещей - это в первую очередь наша одежда, легкая и пищевая промышленность. Мы готовы рассматривать новые перспективные проекты, которые, прежде всего, будут направлены на то, чтобы одеть казахстанцев в высококачественную, красивую, достойную одежду. Чтобы работники предприятий почувствовали дальнейший рост объемов производства, увеличилось их благосостояние», - добавил представитель Нацпалаты предпринимателей.





В свою очередь, исполнительный директор Союза производителей легкой промышленности Наталья Кузнецова рассказала о некоторых конкретных инвестпроектах, которые планируют реализовать в организации.

«За несколько дней мы собрали пул инвестиционных проектов, которые хотим дальше развивать. Они подразумевает отход от сырьевой зависимости. Мы развиваем производство собственных тканей. Мы презентуем два проекта по созданию трикотажного полотна и изделий из них - как вы знаете, в настоящее время трикотаж у нас пока не производится, точнее, производится в очень мизерных количествах. Фактически, вся ткань завозится из-за границы», - подчеркнула она.





В рамках этих проектов, по ее словам, планируется выпуск трикотажной ткани в промышленном объеме.

«Эти изделия затем будут продаваться народу. Мы также оговариваем в рамках инвестиционных проектов то момент, что даже при наличии госзаказа, предприятия должны не менее 40% своей продукции выпускать на рынок», - добавила Наталья Кузнецова.

В настоящее время отечественные предприятия Союза производителей продукции легкой промышленности активно реализуют инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и создание новых производств, таких как высокотехнологичное производство классических костюмов, трикотажного полотна, широкого ассортимента тканей и фурнитуры.