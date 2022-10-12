Казахстанские производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана и Чешский метрологический институт подписали соглашение о сотрудничестве в области метрологии. Данное соглашение позволит КазСтандарту помогать казахстанским предприятиям в получение СЕ маркировки для дальнейшего экспорта в Европейский союз и повысит конкурентоспособность отечественной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта КТРМ МТИ РК.

СЕ маркировка - специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошел процедуру оценки соответствия директивам.

Под действие СЕ маркировки подпадают такие виды продукции, как электрооборудование, детские игрушки, строительные изделия и материалы, средства индивидуальной защиты, неавтоматические приборы для взвешивания, водогрейные котлы, медицинское оборудование, средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное оборудование.

Кроме того, достигнута договоренность в вопросах:

- подготовки к признанию протоколов испытаний КазСтандарт (обучение экспертов, создание контакт центра);

- подтверждения соответствия казахстанской продукции для ввоза в Европейский союз и маркировки СЕ;

- экспорта и установления требований к взаимопоставляемой продукции двух стран;

- оценки метрологической инфраструктуры в Центрально-Азиатском регионе;

- оказания взаимного содействия на площадке EURAMET;

- сличения национальных сертифицированных стандартных образцов;

- реализации совместных научно-исследовательских проектов (ЭМС).