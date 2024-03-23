Казахстанские производители договорились о поставках в китайскую провинцию Сычуань

С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходила торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Главным событием бизнес-миссии стал Форум торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

- Стратегический характер нашего сотрудничества поддерживается на самом высоком уровне. Мы объявили о новом золотом тридцатилетии взаимоотношений и дружбы между нашими странами. Взаимная торговля Казахстана и КНР достигла рекордных показателей. Перед нами стоит задача по доведению товарооборота до $40 млрд, - сказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК.

По итогам 2023 года, экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей. Только за прошлый год объем импортных поставок увеличился на 50,5% и составил $16,8 млрд.

- Китайский рынок для нас – это надежный потребитель казахстанской продукции. Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд, - подчеркнул министр торговли и интеграции РК.

В этот перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК.

Как показывает статистика, Китай выступает основным покупателем казахстанского рапсового масла, на его долю приходится от 74% до 98% в разные годы. Отечественные заводы способны нарастить поставки масложировой продукции на соседний рынок, потенциал которой оценивается в более, чем 250 тыс. тонн.

Китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.

- Мы открываем торговое партнерство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань. Дочерняя компания министерства сегодня является оператором по продвижению экспорта и развитию внутренней торговли. QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать ее проводником на китайский рынок, - сообщил министр торговли и интеграции.

В четырехдневной торговой миссии Казахстана в Чэнду участвовали производители масложировой и молочной продукции, муки, макаронных и кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и поставщики услуг.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК.

При содействии QazTrade предприниматели посетили высокотехнологичный завод по выпуску рапсового масла Sichuan Deyang Nianfeng Food, презентовали свою продукцию 50 китайским компаниям, входящим в Сычуаньскую кооперативную систему снабжения и сбыта China Co-op Group. Кроме того, бизнесмены посетили знаменитую специализированную Китайскую ярмарку продуктов питания и напитков в Чэнду.

По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.

Заключены соглашения о закупе сельхозтоваров между ТОО «Костанайская мукомольная компания» и Pan Asia Forward Sichuan International Trading, ТОО «Хлеб СНАБ» и Pan Asia Forward Sichuan International Trading. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ТОО «QazTrade» и Сычуаньской кооперативной системой снабжения и сбыта China Co-op Group, а также Паназиатской инвестиционно-развивающей группой провинции Сычуань.

26 марта в Астане состоится второй форум экспортеров на тему «Новые подходы в развитии торговых отношений Казахстан-Китай». Более 100 крупнейших китайских компаний, в том числе предприниматели из Сычуаня приедут в столицу в поисках потенциальных партнеров и заключения договоренностей. Среди них компании пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, строительного, логистического, фармацевтического секторов, а также сферы инвестиций, услуг и другие.