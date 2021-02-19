Казахстанские производители чая и кофе нарастили выпуск на 20% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году года в стране произвели 18,7 тыс. тонн чая и кофе — на 19,9% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Основная часть производства приходится на Алматы (12,6 тыс. тонн, минус 7,2% за год). Следом идут Шымкент (4,1 тыс. тонн), а также Алматинская (1,2 тыс. тонн) и Карагандинская (0,8 тыс. тонн) области.

Местные компании обеспечили спрос на чай и кофе (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) по итогам одиннадцати месяцев 2020 года на 32,1%, против 26,6% годом ранее. На долю импорта соответственно пришлось 67,9%. На фоне заметного роста производства импорт сократился на 7,6%, до 36,3 тыс. тонн.

На внутреннем рынке было реализовано 47,7 тыс. тонн чая и кофе — на 4,6% меньше, чем годом ранее.

За двенадцать месяцев прошлого года в страну доставили 29,3 тыс. тонн чая — на 4,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил 101,2 млн долл. США, сократившись на 6,1% за год. Основными импортёрами стали Кения, Индия и Россия.

В третьем квартале 2020 года каждый казахстанец в среднем употребил 58 граммов кофе, 412 граммов чёрного и 33 грамма зелёного чая.

В январе 2020 года за килограмм чая в магазинах и на базарах городов страны в среднем отдавали 3,5 тыс. тг — на 11,5% больше, чем годом ранее.

Среди крупных городов и мегаполисов чай дороже всего обходился жителям Караганды, Нур-Султана (по 3,8 тыс. тг за кг в каждом из городов) и Алматы (3,7 тыс. тг). Дешевле всего можно было купить чай в Уральске (3,1 тыс. тг за килограмм).

Эксперты предупреждают, что сухая погода в крупнейшем регионе Бразилии, где выращивают кофейные деревья, будет способствовать росту цен на кофе во всём мире, сообщает Хабар24. Крупнейший в мире производитель сократил экспорт на 17%. Вьетнам из-за стихийных бедствий сократит выпуск кофе на 15%.