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Казахстанские продукты стали популярными на благотворительной ярмарке в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице на площадке вблизи национального стадиона «Птичье гнездо» прошла 11-ая международная благотворительная ярмарка «Любовь не знает границ», передает собственный корреспондент МИА «Казинформа» в Китае.
Собранные средства будут направлены на строительство школьных площадок в бедных сельских районах южнокитайской провинции Юньнань.
В ходе церемонии открытия ярмарки Посольство Казахстана в Китае было удостоено премии в номинации «Лучшее творческое исполнение». Министр иностранных дел КНР Ван И вручил памятную статуэтку временному поверенному в делах Посольства Казахстана в Китае Валихану Сарсембекову.
В ярмарке приняли участие аккредитованные в Китае представительства около 100 иностранных государств и международных организаций.
В казахстанском павильоне на продажу были выставлены национальные сувениры и предметы рукоделия, произведенные в нашей стране напитки и сладости. Особенным спросом посетителей в этом году пользовалась казахстанская сельскохозяйственная продукция – пшеничная мука, мед, подсолнечное, льняное и рапсовое масла.
Одними из первых посетителей павильона РК стали заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, а также главы департаментов стран Европы и Центральной Азии, протокола внешнеполитического ведомства Китая Сунь Линцзян и Хун Лэй.
Ежегодная благотворительная ярмарка «Любовь не знает границ» проводится с 2009 года под патронажем супруги министра иностранных дел Китая. За прошедшие десять ярмарок всего было собрано свыше 32 млн. юаней (около 4,6 млн.долл.), которые были направлены на улучшение жизни малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения провинций Юньнань, Хэбэй, Ганьсу, Хэнань и Гуйчжоу.
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