Казахстанские продукты питания начинают пользоваться спросом на мировом рынке

В Казахстане за последние три года количество активных экспортеров готовой продукции увеличилось с 440 до 760. Такой рост произошел после запуска программы экспортной акселерации, инициированной Главой государства. Как изменился экспортный рынок страны, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Какую поддержку получают отечественные экспортеры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года поручил Правительству запустить программу экспортной акселерации для поддержки среднего бизнеса.

- Поддержка предпринимательства означает и особое внимание к среднему бизнесу, который содержит в себе ключевые компоненты рыночного успеха. Такие компании должны быть ориентированы не только на внутренние, но и на внешние рынки. Следует усилить их экспортную поддержку. Поручаю Правительству запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до результата. Главным результатом работы по развитию малого среднего бизнеса должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, - сказал Президент Казахстана.

Программа стартовала в 2020 году и ее основной задачей было определено повышение экспортного потенциала казахстанских компаний с помощью комплексных мер государственной поддержки. Проект был сфокусирован на перспективных предприятиях малого и среднего бизнеса несырьевой направленности.

- Участники акселерационной программы проходят оценку предприятий на предмет готовности продукта для выхода на внешние рынки. По результатам диагностики каждая компания получает индивидуальную экспортную стратегию по улучшению бизнес-процессов и самого товара или услуги, разработанную с участием международных экспертов, - рассказали в пресс-службе оператора програмы «QazTrade».

Помимо этого, представителям МСБ помогают определить целевой рынок, на котором будет востребована их продукция, найти потенциальных покупателей, а также сопровождают в процессе ведения переговоров и заключения контрактов.

Инфографика: Kazinform

За три года количество активных экспортеров готовой продукции в Казахстане увеличилось более чем в полтора раза с 440 до 760.

Инфографика: Kazinform

Идея акселератора не нова, ее активно применяют правительства как развитых экономик - США, Канады, Великобритании, Австралии, так и развивающихся государств, заинтересованных в развитии экспортоориентированных производств. В Казахстане проект реализует оператор мер поддержки несырьевого экспорта АО «QazTrade» при содействии Министерства торговли и интеграции. Для участия в экспортной акселерации в прошлом году было отобрано 111 предприятий таких отраслей, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.

Заместитель генерального директора АО «QazTrаde» Асель Егембердиева сообщила, что с прошлого года было решено разделять участников программы на два потока: начинающие и опытные экспортеры. Для каждого из них предусматриваются разные инструменты поддержки.

- Тем компаниям, которые делают только первые шаги по выходу на новые рынки, мы проводим обучение правилам экспортной торговли, разрабатываем инструкции и рекомендации. Оказываем аналитическое сопровождение их деятельности, подбираем оптимальные рынки сбыта, организуем встречи с международными консультантами и представителями госорганов. В работе с более продвинутыми компаниями основной упор делаем на активные переговоры с потенциальными покупателями, в том числе обучаем как их эффективно проводить. Проводим бизнес-миссии на целевые рынки, - сказала Асель Егембердиева в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Экспорт – это работа вдолгую

С 2020 по 2023 годы участниками программы стали более 437 компаний. Как отмечают эксперты, в рамках акселератора традиционно хорошие результаты показывают производители пищевой продукции.

- Это самая многочисленная группа предприятий обрабатывающего сектора, которая имеет большой потенциал вывода своих товаров на внешние рынки, - отметили в пресс-службе «QazTrаde».

По мнению одного из участников программы акселерации 2023 года Ярослава Крюкова, чтобы получить результат, предприниматель должен набраться терпения и методично двигаться к поставленной цели, используя все возможности господдержки.

- Несмотря на большие объемы продаж в Казахстане, нам всегда было интересно выходить на новые рынки. У нас уже есть опыт, мы экспортируем четвертый год, поставляем свою продукцию в Узбекистан, Монголию. В этом плане нам было немного легче, чем другим участникам, - рассказал представитель компании по производству безалкогольных напитков RiksLtd. Ярослав Крюков.

По его оценкам, вся работа в рамках экспортной акселерации направлена на достижение результата.

- Для нашей компании разработали стратегию и план мероприятий. В качестве целевых рынков мы выбрали Китай и ОАЭ. Очень полезными для поиска новых контактов оказались B2B встречи, они проходили как очно, так и в зуме. Посетили несколько торговых миссий, по итогам которых заключили контракты, один из них крупный - с китайским партнером. Китай – это огромный рынок, здесь есть свои подводные камни, в процессе выхода на экспорт возникает много вопросов, поэтому без помощи профессиональных экспертов не обойтись. Нужно понимать, что экспорт – это не быстрый процесс, а работа вдолгую, - сказал участник программы.

Он добавил, что начинающим экспортерам требуется посещать международные выставки. Это поможет разобраться в трендах. Немаловажное значение имеет и востребованность предлагаемого продукта. Кроме того, он рекомендовал производителям задуматься о придании продукту дополнительных достоинств.

Приоритетные рынки и тренды

По данным экспертов, в настоящее время для казахстанского экспорта определено несколько приоритетных рынков: это Китай, Россия, Узбекистан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Выбор стран не случаен, с одной стороны, он обусловлен близостью крупных рынков сбыта и выстроенной логистикой, с другой, количеством успешных экспортных сделок, совпадением предпочтений покупателей и возможностей поставщиков.

Инфографика: Kazinform

Одним из актуальных общемировых трендов является стремление потребителей покупать высококачественную органическую продукцию. Понимая этот факт, предприниматель из Алматы Гульзира Каримбаева запустила свою линию по производству натуральных фруктовых и овощных соков. В 2023 году она решила вывести свое предприятие на новый уровень и стала участницей программы экспортной акселерации.

- В прошлом году мы съездили в Шанхай. Я убедилась в том, что, если продукт хороший, его обязательно купят. Китайский рынок очень непростой и насыщенный, но у них нет таких продуктов, которые производятся в Казахстане. После посещения торговой миссии в Урумчи, к нам на завод приезжали три делегации из Китая, смотрели, как работает производство. Сейчас мы готовим документы к экспорту. Процесс выхода на экспорт достаточно длительный, но он стоит наших усилий. В Урумчи мы отработали максимально, набрали много контактов, активно презентовали свою продукцию. Также в ходе торговой миссии нашли партнера в ОАЭ. Специально для ближневосточного рынка провели ребрендинг, нам осталось только добавить английский и арабский языки на этикетку, - рассказала руководитель ИП «Дары Чарына» Гульзира Каримбаева.

По ее словам, в некоторых случаях приходится делать какие-то изменения. Например, для отправки соков в Узбекистан компании пришлось изменить привычный размер тары.

Как отметила Асель Егембердиева, при выходе на экспорт важна готовность бизнеса адаптироваться под требования рынка, только в этом случае можно рассчитывать на успех.

Кроме того, есть моменты, которые не зависят только от одной организации, например, вопросы сертификации. Оператор программы помогает производителям в решении вопросов сертификации продукции, но, например, для того, чтобы экспортировать ее в страны Европейского союза необходимо признание соответствия казахстанских сертификатов, к примеру, на сельхозпродукцию. Тогда это уже зона ответственности Министерства сельского хозяйства. То есть эта работа общих усилий.

Производителям в Казахстане предлагается широкий выбор работающих инструментов для вывода отечественной продукции на новый уровень. Акселерационная программа предоставляет возможность экспортерам бесплатно участвовать в международных выставках и зарубежных торговых миссиях. Помимо этого, товаропроизводителям и поставщикам услуг доступны другие меры государственной поддержки, например, возмещение части затрат на транспортировку и продвижение товара, а также вывод компаний-экспортеров на глобальные цифровые торговые площадки, такие как Alibaba.com и JD.com. Суммарный объем контрактов, которые смогли заключить экспортеры за время участия в акселераторе, превысил $523 млн. В 2024 году планируется отобрать 120 компаний по таким отраслям как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность.