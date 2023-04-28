Казахстанские пресс-секретари будут повышать квалификацию в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пресс-секретари будут повышать квалификацию в структурах США. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на VI Форуме создателей казахоязычного онлайн-контента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на днях мы издали специальный приказ о защите от харассмент. Таким образом, наши принципы и законодательство по правам человека, свободе слова и другим вопросам будут продолжать совершенствоваться», - сказал он.

Министр сообщил, что ведомством предпринят ряд мер по повышению медиа-грамотности.

«Для этого мы открыли новые медиа. Реализовано множество методик и семинаров. Недавно при поддержке посольства США было проведено большое собрание, семинар по деятельности пресс-службы, состоялась презентация книги. В ближайшее время при поддержке посольства США мы планируем направить пресс-секретарей из Казахстана в определенные структуры США, и чтобы они прошли курсы повышения квалификации. Еще раз благодарю за это», — сказал Дархан Кыдырали.