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    11:24, 28 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанские пресс-секретари будут повышать квалификацию в США

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    Фото: t.me/aqparatqogam
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пресс-секретари будут повышать квалификацию в структурах США. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на VI Форуме создателей казахоязычного онлайн-контента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально на днях мы издали специальный приказ о защите от харассмент. Таким образом, наши принципы и законодательство по правам человека, свободе слова и другим вопросам будут продолжать совершенствоваться», - сказал он.

    Министр сообщил, что ведомством предпринят ряд мер по повышению медиа-грамотности.

    «Для этого мы открыли новые медиа. Реализовано множество методик и семинаров. Недавно при поддержке посольства США было проведено большое собрание, семинар по деятельности пресс-службы, состоялась презентация книги. В ближайшее время при поддержке посольства США мы планируем направить пресс-секретарей из Казахстана в определенные структуры США, и чтобы они прошли курсы повышения квалификации. Еще раз благодарю за это», — сказал Дархан Кыдырали.


    Теги:
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