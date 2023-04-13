Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Казахстанские предприятия оштрафовали на 5,8 млрд за экологические нарушения

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
13 Апреля 2023, 13:21
Казахстанские предприятия оштрафовали на 5,8 млрд за экологические нарушения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За экологические нарушения наложено 5,8 млрд тенге штрафов на предприятия в Казахстане в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Территориальными департаментами комитета за 2022 год проведено 1 627 проверок хозяйствующих субъектов по соблюдению экологического законодательства. Административные штрафы наложены на сумму 5,8 млрд тенге, оплачено 3,9 млрд тенге. В доход государства за 2022 год взыскано штрафов на 4,4 млрд тенге. Также на основании статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях за систематическое превышение нормативов эмиссий в течении года появилась возможность приостановления деятельности предприятий. Данная норма министерством уже применяется», – сказал А.Абдуалиев.

По его словам, у ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за систематические нарушения экологического законодательства в судебном порядке было приостановлено действие экологического разрешения по эксплуатации 4 источников эмиссии, сроком на 1 месяц. Однако суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на действия АНПЗ, совершенные в состоянии крайней необходимости, в целях уменьшения риска чрезвычайной ситуации на производстве.

По результатам проверки в Северо-Казахстанской области приостановлена эксплуатация объектов по хранению агрохимикатов ТОО «Асыл логистикс».

В Кызылординской области по результатам профилактического контроля была приостановлена деятельность источников ТОО «Казпетролгруп» до получения разрешительных документов.


Экология   Минэкологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области