Казахстанские предприниматели с нетерпением ждут внедрения приложения Ashyq – Вероника Нурпеисова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По всему Казахстану предприниматели с нетерпением ждут внедрения приложения Ashyq. Об этом сообщила советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы используем приложение Ashyq уже около месяца. Клиенты восприняли это положительно, конечно, они же получают уверенность, что в зале нет зараженных людей. Были случаи отказа использовать приложение, но единичные. Конечно, таких клиентов мы не впускаем. За все время использования приложения в объектах общественного питания Нур-Султана и Алматы лиц с желтым и красным статусом не выявлялось. Что касается необходимости использования этого приложения, то, на мой взгляд, это единственный путь для открытия сфер бизнеса, закрытых с начала пандемии. С 1 марта запускаются боулинги и бильярдные, остаются корты, караоке и тойханы – общественные залы, которые составляют порядка 30% нашего рынка. В пилотном проекте участвуют 10 заведений в Нур-Султане и 5 в Алматы. Мы ждем «отмашку» от НПП «Атамекен», когда разрешат всем скачать приложение и запускать. Вчера главный санврач Киясов выпустил новое постановление, выпустил первый этап ресепшионистов. Второй этап, нерепсешионисты – это мы, общественное питание. А третий этап – это те, кто не открывался еще, вообще, ни разу. Надеемся, что через неделю, нас, наконец, запустят. По всей стране ждут этого приложения, как мессию. Потому что это единственный выход из ситуации, чтобы улучшить наше положение. Благодаря этому приложению, если мы находимся в «зеленой» зоне, мы сможем работать без ограничения рабочего времени, без ограничения по посадке. Если мы находимся в «желтой» зоне, мы сможем работать по «зеленой», а если в «красной» зоне, то сможем работать по «желтой». Поэтому, конечно, гости счастливы, если могут скачать приложение и посетить заведение, несмотря на то, что «красная зона», – сказала В.Нурпеисова.

По ее словам, вначале в работе с приложением были проблемы, в частности, оно не «коннектилось» с Android, но сейчас все это уже исправлено.

Также В.Нурпеисова сообщила, что в следующий четверг Ассоциация планирует провести пресс-конференцию о ходе реализации Послания Президента, где также будут озвучены итоги посещения регионов.

Напомним, в начале февраля в городах Нур-Султан и Алматы стартовал пилотный проект по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса - «Ashyq». В качестве цифрового мониторинга используются QR-коды. Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК.