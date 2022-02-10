Казахстанские предприниматели получат возможность выйти на площадку международного маркетплейса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел встречу с управляющим директором российского маркетплейса Ozon Сергеем Беляковым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Стороны обсудили вопросы развития компании Ozon в Казахстане, а также актуальные вопросы взаимодействия – налогообложения, электронного документооборота и т.д.
«В Казахстане, как и во всем мире, сейчас идет активное развитие электронной коммерции и маркетплейсов, в том числе и международных площадок. Для казахстанских производителей это отличная возможность нарастить объемы торговли и географию сбыта как внутри страны, так и на международных рынках», - сказал Бахыт Султанов.
Деятельность компании Ozon в Казахстане будет развиваться в двух основных направлениях: создании логистической инфраструктуры и выводе казахстанских предпринимателей на платформу маркетплейса.
В декабре 2021 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО QazTrade и Ozon. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сообщил, что компания планирует развивать свою логистическую структуру в республике.
«Открытие крупного логистического объекта способно увеличить количество продавцов из региона в среднем на 50% – они смогут быстрее и дешевле поставлять товары на площадку, а покупатели даже из самых отдаленных районов страны – быстрее получать свои заказы», - отметил С. Беляков.
- Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
- Казахстанцы потратили почти шесть млрд тенге на VIP-номера
- В принятой Концепции правовой политики учтены важные для бизнеса положения - Рустам Журсунов
- 1,2 тысячи правонарушений в сфере экономической деятельности зарегистрировано за год
- Какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане
- Минфин рассматривает порядок закупок «Самрук-Казына»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана