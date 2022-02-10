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Казахстанские предприниматели получат возможность выйти на площадку международного маркетплейса

10 Февраля 2022 15:21
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Казахстанские предприниматели получат возможность выйти на площадку международного маркетплейса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел встречу с управляющим директором российского маркетплейса Ozon Сергеем Беляковым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Стороны обсудили вопросы развития компании Ozon в Казахстане, а также актуальные вопросы взаимодействия – налогообложения, электронного документооборота и т.д.

«В Казахстане, как и во всем мире, сейчас идет активное развитие электронной коммерции и маркетплейсов, в том числе и международных площадок. Для казахстанских производителей это отличная возможность нарастить объемы торговли и географию сбыта как внутри страны, так и на международных рынках», - сказал Бахыт Султанов.

Деятельность компании Ozon в Казахстане будет развиваться в двух основных направлениях: создании логистической инфраструктуры и выводе казахстанских предпринимателей на платформу маркетплейса.

В декабре 2021 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО QazTrade и Ozon. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сообщил, что компания планирует развивать свою логистическую структуру в республике.

«Открытие крупного логистического объекта способно увеличить количество продавцов из региона в среднем на 50% – они смогут быстрее и дешевле поставлять товары на площадку, а покупатели даже из самых отдаленных районов страны – быстрее получать свои заказы», - отметил С. Беляков.




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#Правительство РК   #Экономика  
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