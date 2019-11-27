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Казахстанские правоведы провели встречи с азербайджанскими коллегами

27 Ноября 2019 22:32
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Казахстанские правоведы провели встречи с азербайджанскими коллегами

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Делегация казахстанских правоведов во главе с председателем Верховного Суда​ Жакипом Асановым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данный визит состоялся при участии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), в частности, директора и национального координатора Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» в Казахстане.

Также в составе делегации председатель специализированной судебной коллегии, депутат Сената Парламента, заместитель руководителя департамента Верховного Суда​ и заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.


Ж. Асанов встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана и председателем Комитета по правовой политике и государственному строительству парламента. В ходе беседы он отметил позитивную динамику развития отношений между государствами, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве судебных органов двух стран. Кроме того, ознакомил азербайджанских коллег с основными изменениями казахстанской судебной системы. В частности, рассказал об ужесточении отбора кандидатов в судьи, внедрении новых методик оценки профессиональной деятельности судьи,​ нового формата судебных актов и практики судей разъяснять суть решения после его оглашения. Также были отмечены мероприятия по формированию единой судебной практики, работа центров приема граждан и внесудебного примирения, судей-примирителей, семейных и ночных судах, фронт-офисах.

Во время беседы Ж. Асанов подчеркнул эффективность обмена опытом, а также выразил заинтересованность в изучении судебной практики по рассмотрению публично-правовых споров, навыков применения примирительных процедур в качестве приоритетных направлений, обеспечивающих социальную стабильность в обществе и снижение нагрузки на суды.

В свою очередь, председатель Верховного суда Азербайджана отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества, которое послужит укреплению двухсторонних отношений на принципах взаимовыгодного партнерства. При этом подчеркнул готовность поделиться с казахстанскими коллегами опытом в области становления административной юстиции, создания современной судебной инфраструктуры, отбора судей и использования новых электронных систем.

Также казахстанская делегация посетила административно-экономический и апелляционный суды, коллегию адвокатов, где обсудили аспекты проекта Административного процедурно-процессуального кодекса РК.




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Ключевые слова: Суды, Азербайджан,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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