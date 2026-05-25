Казахстанские полицейские выиграли международный турнир по кибербезопасности в Марокко

С 19 по 21 мая в городе Марракеш Королевства Марокко под эгидой Совета Европы и Интерпола прошли международные соревнования Cyber Games и Digital Security Challenge 2026, передает Kaziform со ссылкой на МВД РК.

В мероприятии приняли участие представители 58 государств мира, объединенные в 16 международных команд.

Турнир был посвящен вопросам противодействия киберпреступности, цифровой криминалистики, реагирования на киберинциденты и обеспечения информационной безопасности.

По итогам напряженной интеллектуальной борьбы уверенную победу с большим отрывом одержала команда, в составе которой выступили трое представителей Департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан.

Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, аналитические навыки и практические компетенции в области выявления и пресечения киберугроз.

Победа казахстанских специалистов стала подтверждением эффективности работы отечественных правоохранительных органов в сфере цифровой безопасности и укрепила международный авторитет Казахстана в борьбе с киберпреступностью.

— Достижение наших сотрудников это не просто победа в соревнованиях, а признание высокого уровня национальной школы кибербезопасности и профессионализма казахстанских специалистов на мировой арене, — отметили в МВД.

Напомним, в Казахстане усилят нормы по защиты персональных данных и кибербезопасности.