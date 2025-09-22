РУ
    02:02, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские полицейские стали серебряными призерами международного турнира в Урумчи

    Казахстанские полицейские завоевали «серебро» на международном турнире в Урумчи, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Казахстанские полицейские стали серебряными призерами международного турнира в Урумчи
    Фото: Polisia.kz

    Международные соревнования среди полиции Китая и стран Центральной Азии прошли впервые в Урумчи (Китайская Народная Республика).

    Участники турнира соревновались в таких дисциплинах, как вольная борьба, кикбоксинг, стрельба из различных видов оружия, а также отрабатывали элементы тактических операций, необходимых для борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности. 

    Сборная команда МВД РК достойно представила страну, завоевав второе общекомандное место, уступив лишь принимающей стороне – Китаю. Это достижение стало подтверждением высокого уровня физической подготовки, дисциплины и профессионализма сотрудников, ежедневно стоящих на страже закона и порядка.

    Глава МВД Казахстана выступил инициатором проведения данного турнира. Идея организации международных соревнований была озвучена им на первой встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате «Центральная Азия — Китай», состоявшейся в 2024 году в городе Ляньюньгане.

    Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении сотрудничества между странами в сфере обеспечения безопасности, обмена опытом и повышения боеготовности полиции.


    Теги:
    Спорт Полицейские Китай Полиция
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
