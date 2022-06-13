13 Июня 2022 11:17

Казахстанские полицейские раскрыли по «горячим следам» пять убийств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю совершено 3 тыс. 294 преступления, 2 тыс. 44 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено 3 тыс. 294 преступления, 2 тыс. 44 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» пять убийств, 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 45 грабежей и 500 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек.

Она также отметила, что 9 июня прошел профессиональный праздник сотрудников подразделений специального назначения. Подразделения специального назначения, как правило, выполняют задачи в специфических условиях, что требует высокого уровня подготовки. Качество личного состава – главный отличительный признак спецподразделений. Именно поэтому в спецназе требуется высокий уровень моральной, психологической, физической и боевой подготовки. В Министерстве внутренних дел, как самом крупном силовом ведомстве, имеются несколько видов подразделений специального назначения.

«Это – отряд специального назначения «Сункар», подразделения специального назначения «Арлан», подразделения СОБР, подразделение специального назначения «Бүркіт». У каждого из них свои функции и задачи, под которые и проводится обучение бойцов», - добавила Шугыла Турлыбек.