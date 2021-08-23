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Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу

23 Августа 2021 12:42
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Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские в стране принимают активное участие в благотворительной акции «Дорога в школу». Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данное мероприятие стало ежегодной традицией во время подготовки к началу учебного года. Сотрудники выявляют неохваченных обучением детей школьного возраста, оказывают поддержку школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

К примеру, в рамках данной акции, полицейские Иртышского района Павлодарской области помогли двум многодетным семьям. В одной семье воспитываются пятеро детей, четверо из которых школьники, во второй семье четверо школьников.

«Полицейскими были приобретены полный набор канцелярских товаров, куплены комплект школьной формы, обувь, и все, что понадобится для младшеклассников. В свою очередь, родители детей выразили огромную благодарность полицейским, которые значительно облегчили сборы детей в школу», - заключил официальный представитель МВД.

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#Образование   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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