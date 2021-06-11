НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня участковые за счет современных коммуникаций состоят в 7,5 тыс чатах с КСК, ОСИ и активными жителями. Сотрудники этой службы присутствуют в социальных сетях. В подъездах, лифтах домов, общественных местах – размещают фотографии и контакты, адреса участковых пунктов. Это позволяет им в круглосуточном режиме находиться в тесном контакте с населением, отслеживать ситуацию на своём участке и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что приоритетная задача МВД – обеспечение защиты прав детей, поскольку они самая незащищенная часть общества.

Ранее сообщалось, что в обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. На улицах и перекрестках, во дворах и подъездах жилых домов, объектах торговли, увеселительных заведениях функционируют 417 тысяч видеокамер. Изображение со 104 тысяч камер из них выведено в центры оперативного управления.