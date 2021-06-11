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    12:29, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня участковые за счет современных коммуникаций состоят в 7,5 тыс чатах с КСК, ОСИ и активными жителями. Сотрудники этой службы присутствуют в социальных сетях. В подъездах, лифтах домов, общественных местах – размещают фотографии и контакты, адреса участковых пунктов. Это позволяет им в круглосуточном режиме находиться в тесном контакте с населением, отслеживать ситуацию на своём участке и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД добавил, что приоритетная задача МВД – обеспечение защиты прав детей, поскольку они самая незащищенная часть общества.

    Ранее сообщалось, что в обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. На улицах и перекрестках, во дворах и подъездах жилых домов, объектах торговли, увеселительных заведениях функционируют 417 тысяч видеокамер. Изображение со 104 тысяч камер из них выведено в центры оперативного управления.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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