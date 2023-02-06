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Казахстанские полицейские изучают опыт коллег из США

6 Февраля 2023, 12:21
Казахстанские полицейские изучают опыт коллег из США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила об обмене опытом между казахстанскими и американскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана. Делегация МВД РК и учебных заведений ведомства совершила учебно-ознакомительную поездку в США. Цель – изучение опыта Соединенных Штатов Америки в области подготовки полицейских кадров и общественно-ориентированной полиции», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, казахстанские полицейские встретились со своими коллегами из полиции штатов Делавэр, Вирджиния и департамента полиции округа Монтгомери.

Стражи порядка из Казахстана узнали о процессах набора и найма кандидатов, учебных программах для подготовки новых и действующих сотрудников, а также о подходах в организации полицейской деятельности, ориентированной на общество.

«Особое внимание было уделено профессиональному обучению и соответствующей полицейской инфраструктуре во время встреч в Академии Управления по борьбе с наркотиками и Академии Федерального бюро расследований. Визит организован Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и посольством США в Казахстане», - добавила спикер.


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