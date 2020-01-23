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Казахстанские полицейские и спасатели работают в усиленном режиме  из-за непогоды

23 Января 2020 11:11
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Казахстанские полицейские и спасатели работают в усиленном режиме  из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями практически на всей территории республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Из-за ухудшения погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) на 48 участках в 9 областях страны закрыто движение для всех видов автотранспорта.

По указанию министра внутренних дел, полицейские и сотрудники служб по ЧС переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности граждан и оказания им оперативной помощи.

МВД предупреждает, что ситуация на автодорогах в настоящее время крайне неблагоприятная и просит граждан воздержаться от выездов.


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Ключевые слова: Погода, МВД РК,
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