Казахстанские полицейские Байконура поздравили своих российских коллег с профессиональным праздником

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Правопорядок на территории комплекса «Байконур» в условиях особого режима аренды обеспечивают 17 правоохранительных органов России и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди них – 7 казахстанских организаций, обеспечивающих конституционные права граждан РК. Это Байконырский городской суд, прокуратура города Байконыр, Представительство МВД РК в городе Байконыр, управление города Байконыр ДКНБ Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыр, специальное представительство пограничной службы КНБ Республики Казахстан на комплексе «Байконур», таможенный пост «Байконыр» Департамента таможенного контроля Кызылординской области, управление юстиции города Байконыр Департамента юстиции Кызылординской области.

Сегодня, в День российской милиции, глава администрации города Байконур Константин Бусыгин и начальник Представительства МВД РК в городе Байконыр Алтынбек Ахметов поздравили сотрудников управления Министерства внутренних дел (УМВД) России на комплексе «Байконур» с праздником.

В своем приветствии глава администрации города поблагодарил сотрудников УМВД России Байконура за нелегкую службу, неустанную борьбу с преступностью и обеспечение безопасности байконурцев. Как известно, у байконурской полиции есть особые задачи по обеспечению правопорядка не только в городе, но и космодроме Байконур.

Как сообщалось , с начала года преступность в городе Байконуре значительно снизилась благодаря совместной слаженной работе казахстанских и российских стражей порядка.

Правоохранительные органы РФ и РК на Байконуре сверяют свои действия на совещаниях Координационного Совета правоохранительных органов, в состав которого входят руководители правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Казахстан, функционирующих на комплексе «Байконур».