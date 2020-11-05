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Казахстанские поисковики награждены российской премией «Горячее сердце»

5 Ноября 2020 16:06
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Казахстанские поисковики награждены российской премией «Горячее сердце»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» прошло награждение ОО «Atamnyn Amanaty» премией Фонда социально-культурных инициатив РФ «Горячее сердце», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш фонд создан в мае 2019 года, его целью является поиск воинов-казахстанцев, пропавших без вести во время Второй мировой войны. На сегодня мы - единственная организация в Казахстане, которая работает на системной и постоянной основе. Нами был создан сайт, где мы организовали прием заявок от всех казахстанцев, которые ищут своих близких и родственников, пропавших во Второй мировой войне. За этот год мы получили более трех тысяч заявок, и сумели определить судьбу более 600 казахстанцев. Их историческую судьбу, где они похоронены. То есть, имена 600 человек были возвращены внукам, детям. Теперь эти семьи знают, где покоятся их деды и прадеды, и цепочка «Рухани жангыру» закрыта», – сказал председатель правления ОО «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев.


ОО «Atamnyn Amanaty» является участником проекта «Өзгерістердің саруарлары», реализуемого НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Цель проекта – отбор проектов и подготовка пула послов перемен, транслирующих принципы программы «Рухани жаңғыру». «Atamnyn Amanaty» прошел отбор и вошел в список 20 проектов, которые проходят акселерацию для подготовки к масштабированию на республиканском уровне.



За прошедший год «Atamnyn Amanaty» совместно с Министерством обороны РК и акиматами Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей осуществлены мероприятия по доставке и торжественному захоронению, с соблюдением воинских почестей останков пяти солдат и офицеров, погибших в годы Второй мировой войны.


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#История Казахстана   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Россия   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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