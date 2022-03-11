Казахстанские пограничники предотвратили незаконный ввоз электронных сигарет на сумму более 200 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На автомобильном пункте пропуска «Айша биби» (Жамбылская область) пограничниками предотвращены два факта ввоза контрабандной продукции из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе проверки грузовых транспортных средств «Вольво» и «Мерседес-Бенц» на въезд в Казахстан под управлением граждан Кыргызстана, выявлена крупная партия «электронных сигарет» без сопроводительных документов. Предварительная стоимость груза составляет около 210 млн тенге.

Задержанный товар и транспортные средства переданы в ДГД по Жамбылской области для принятия процессуального решения.