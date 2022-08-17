17 Августа 2022 15:29

Казахстанские пловцы завоевали три медали Исламских игр солидарности в Турции

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пловцы завоевали еще три медали Исламских игр солидарности в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем женская команда финишировала на третьем месте.

На дистанции 100 метров брассом Аделаида Пчелинцева выиграла «бронзу».

Ксения Игнатова на дистанции 50 метров на спине также поднялась на третью ступень пьедестала.





Фото: olympic.kz















