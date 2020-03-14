Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате в Украине

ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - В Харькове завершился лицензионный Открытый чемпионат Украины по плаванию. Казахстанские спортсмены отметились шестью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, у женщин на дистанции 200 метров на спине второе место заняла Анастасия Резванцева. Первой на финише была украинка Дарина Зевина. Замкнула тройку лучших Марина Колесникова (Украина).

У мужчины в этом же виде программы Глеб Коваленя завоевал бронзовую медаль. Первым на финише был Вадим Науменко, вторым - Даниил Ткаченко (оба представили Украину).

Также Резванцева и Екатерина Болгарская стали второй и третьей соответственно на дистанции 50 метров на спине. Первое место осталось за Ириной Пикинер (Украина).

Ксения Игнатова показала второй результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Украинки Карина Снитко и Камила Исаева стали первой и второй соответственно.

Екатерина Болгарская также показала третий результат на дистанции 100 метров на спине, уступив украинкам Дарине Зевиной (первое место) и Марине Колесниковой (второе место).