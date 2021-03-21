Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на соревнованиях в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стамбул (Турция) принимает открытый международный турнир среди взрослых и молодёжи по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир стартовал 18 марта и продлится до 21 марта. Казахстанские спортсмены выступают в соревнованиях в рамках учебно-тренировочного сбора перед Олимпийскими играми.

В рамках соревнований казахстанцы завоевали четыре медали. Так, у мужчин «золото» завоевал Адильбек Мусин на дистанции 100 метров баттерфляем. Дмитрий Баландин взял «серебро» на дистанции 50 метров брассом. А Адиль Каскабай стал четверым на дистанции 100 метров вольным стилем.

В соревнованиях у женщин Аделаида Пчелинцева заняла первое место на дистанции 50 метров брассом. Анастасия Резванцева стала второй на дистанции 200 метров на спине.