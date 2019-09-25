Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанские пловцы завоевали 3 «бронзы» на юношеском чемпионате по водным видам спорта
25 Сентября 2019 11:27
Поделиться:
БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - В городе Бенгалуру (Индия) продолжается чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп (12 лет и моложе, 13-15 лет, 16-17 лет). После первого соревновательного дня в плавании, в активе казахстанских спортсменов три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Новости по темеЧМ по плаванию: Адильбек Мусин остановился в шаге от полуфинала ЧМ-2019: Дмитрий Баландин вышел в полуфинал на своей коронной дистанции ЧМ-2019: Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана
София Абубакирова была третьей на дистанции 100 метров брассом с результатом 01.14.40.
Кирилл Любимов взял «бронзу» на дистанции 50 метров на спине, показав время 00.28.43.
И, наконец, Илья Краснояров занял третье место на дистанции 200 в комплексном плавании с результатом 02.16.1
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Стали известны соперники сборной Казахстана по футболу в новом дивизионе Лиге наций
- Жанибек Алимханулы приблизился к топ-10 рейтинга WBO после победы в титульном бою
- Атырауские каратисты достойно выступили на турнире в Иране
- Казахстан завоевал еще три медали на ЧА по стендовой стрельбе
- Геннадий Головкин исключен из ТОП-15 рейтинга WBO
- Непобежденный казахстанский боксер поднялся на 8 место в рейтинге WBO
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047