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Казахстанские пловцы завоевали 3 «бронзы» на юношеском чемпионате по водным видам спорта

25 Сентября 2019 11:27
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Казахстанские пловцы завоевали 3 «бронзы» на юношеском чемпионате по водным видам спорта

БЕНГАЛУРУ. КАЗИНФОРМ - В городе Бенгалуру (Индия) продолжается чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп (12 лет и моложе, 13-15 лет, 16-17 лет). После первого соревновательного дня в плавании, в активе казахстанских спортсменов три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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София Абубакирова была третьей на дистанции 100 метров брассом с результатом 01.14.40.

Кирилл Любимов взял «бронзу» на дистанции 50 метров на спине, показав время 00.28.43.

И, наконец, Илья Краснояров занял третье место на дистанции 200 в комплексном плавании с результатом 02.16.1

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Ключевые слова: Спорт,
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