Казахстанские пловчихи примут участие в Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Александра и Екатерина Немич выполнили норматив на участие в Олимпийских играх-2020 в соревнованиях по артистическому плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Это им удалось по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который состоялся в июле 2019 года в Кванджу. Квалификация дуэтов на Игры проводится несколькими путями. Автоматически 10 квот получают те страны, которые квалифицировали в Токио команду, включаю Японию на правах хозяйки ОИ. Так, этим путем норматив выполнили Россия, Египет, Австралия, Китай, Украина, Канада.

Пять олимпийских путевок разыгрываются среди дуэтов с лучшим рейтингом в каждом из пяти континентальных чемпионатов (за исключением Японии). На ЧМ-2019 их получили Казахстан (Азия), ЮАР (Африка), Новая Зеландия (Океания). По итогам Панамериканских игр определился обладатель от Америки — Мексика. В Европе таковой станет известен позже.

Оставшиеся семь участников ОИ будут определены в олимпийском квалификационном турнире в соответствии с рейтингом. Всего Международный Олимпийский комитет выделил 22 места для дуэтов.

Теперь в активе сборной Казахстана 12 лицензий. Ранее норматив выполнили Ришат Хайбуллин (спортивное скалолазание), Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде).

Добавим, что Александра и Екатерина Немич уже участвовали на Олимпиаде. В 2016 году в Рио они стали 15-ми.