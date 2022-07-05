5 Июля 2022 16:04

Казахстанские параволейболисты завоевали призовые места на международном турнире

АССЕН. КАЗИНФОРМ - В городе Ассен (Нидерланды) завершился международный турнир по волейболу сидя. В турнире приняли участие 8 лучших команд мира. Сборная Казахстана завоевала почетное второе место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В турнире сборная Казахстана обыграла команды США (3:1), Нидерланды (3:0), Бразилии (3:1), Германии (3:2) и Великобритании (3:0). Только в финале казахстанцы уступили немцам со счетом 3:0.

«В напряженной борьбе с достойными соперниками сборная Казахстана проявила свое мастерство и выступила на профессиональном уровне. Борьба за призовые места проходила напряженно и эмоционально, однако это не помешало нашим волейболистам стойко сражаться до последних минут матча. Впереди у нас чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Боснии и Герцеговине. Я верю, что наша сборная также достойно выступит на чемпионате и получит лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024», - сказал тренер национальной сборной Казахстана Центра спортивной подготовки для лиц с физическими ограничениями Батыр Кадырбайулы.

Сборная РК по волейболу сидя является многократным победителем и призером международных турниров. В мировом рейтинге сборная РК по волейболу сидя занимает 10 место среди 78 мужских команд, выступая в элитном дивизионе А международной федерации по волейболу сидя.





Фото: csp-parasport.kz