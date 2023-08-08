Казахстанские паратанцоры завоевали 7 медалей на международном турнире в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские паратанцоры завоевали 1 «золото», 2 «серебра» и 4 «бронзы» на международном турнире в Японии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

1 место - Ардак Оторбаев и Севда Алиева (DUO FREESTYLE CLASS 1);

2 место - Ардак Оторбаев и Севда Алиева (DUO STANDART CLASS 1);

2 место - Максат Сарсебаев и Фируза Кайлюкова (COMBI STANDART 1);

3 место - Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова (COMBI LATIN CLASS 1);

3 место - Ермек Калымбеков (MAN FREESTYLE CLASS 2);

3 место - Айгуль Балмагамбетова (WOMAN SINGLE FREESTYLE CLASS 2);

3 место-Ардак Оторбаев (MAN single FREESTYLE CLASS 1).

«Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, безукоризненное выполнение всех необходимых мероприятий для достижения поставленных целей! Я искренне рада тому, как сплоченность нашей команды помогла оперативно преодолеть неожиданные музыкальные трудности, возникшие у организаторов, и быстро найти выход из сложившейся ситуации. Это также подчеркнуло важность системной работы и показало, что именно она приводит к конкретным результатам!» - сказала руководитель Федерации парных танцев РК Алия Тусупбекова.

Соревнования прошли с 5 по 6 августа в Токио. Более 100 спортсменов из 17 стран мира приняли участие в состязаниях. Турнир является лицензионным и предоставляет возможность для участия в чемпионате мира, запланированном на ноябрь 2023 года в Италии.