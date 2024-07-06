РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:04, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Казахстанские паратаеквондисты одержали победу на открытом чемпионате в Корее

    Казахстанские паратаеквондисты одержали победу на открытом чемпионате в Корее
    Фото: Sports.kz

    Казахстанцы завоевали две золотые и две бронзовые медали на открытом рейтинговом чемпионате G4 по паратаеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Среди женщин в весовой категории до 57 кг Камиля Досмалова завоевала золотую медаль. «Серебро» досталось спортсменке из Мексики, а «бронза» — двум спортсменкам из Узбекистана. Также наша соотечественница Марьям Салимгереева, выступавшая в весовой категории до 65 кг, завоевала бронзовую медаль.

    Среди мужчин казахстанец Жанболат Казиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг, одержав победу над спортсменами из Кореи, Бразилии и Мексики. В весовой категории свыше 80 кг казахстанец Алишер Гариполлаев стал бронзовым призером соревнований.

    Открытый чемпионат по паратаеквондо прошел 5 июля в городе Чхунчхон, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 28 стран мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Корея Параспорт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    telegram