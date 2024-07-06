Казахстанские паратаеквондисты одержали победу на открытом чемпионате в Корее

Казахстанцы завоевали две золотые и две бронзовые медали на открытом рейтинговом чемпионате G4 по паратаеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Среди женщин в весовой категории до 57 кг Камиля Досмалова завоевала золотую медаль. «Серебро» досталось спортсменке из Мексики, а «бронза» — двум спортсменкам из Узбекистана. Также наша соотечественница Марьям Салимгереева, выступавшая в весовой категории до 65 кг, завоевала бронзовую медаль.

Среди мужчин казахстанец Жанболат Казиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг, одержав победу над спортсменами из Кореи, Бразилии и Мексики. В весовой категории свыше 80 кг казахстанец Алишер Гариполлаев стал бронзовым призером соревнований.

Открытый чемпионат по паратаеквондо прошел 5 июля в городе Чхунчхон, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 28 стран мира.