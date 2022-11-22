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Казахстанские параспортсмены выступят на всемирных играх IWAS

22 Ноября 2022, 23:00
Казахстанские параспортсмены выступят на всемирных играх IWAS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские параспортсмены выступят на всемирных играх IWAS, которые пройдут с 23 по 29 ноября в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной Подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В играх примут участие спортсмены из 34 стран мира. На соревнованиях выступят 27 спортсменов из Казахстана по трем видам спорта: легкая атлетика, плавание и пауэрлифтинг.

Игры IWAS – это международный спорт для инвалидов-колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями. Всемирные игры проводятся каждые два года. В настоящее время в организацию IWAS входят 73 государства.

Фото: csp-parasport.kz


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