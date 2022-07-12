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Казахстанские параспортсмены успешно выступили в США

Редактор:  
Алла Серикбаева
12 Июля 2022, 15:34
Казахстанские параспортсмены успешно выступили в США

СЕНТ-ЛУИС. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 июля 2022 года в городе Сент-Луис (США) прошел открытый чемпионат по парапауэрлифтингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 27 стран мира. Казахстан представляли 4 спортсмена, двое из которых взяли призовые места. В весовой категории до 49 кг Ерболат Карибай покорил вес 111 кг, завоевав второе место среди взрослых и первое место среди юниоров.

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В весе до 59 кг казахстанец Максим Тен, осилив 120 кг, занял первое место среди юниоров.

Чемпионат является рейтинговым соревнованием перед Паралимпийскими играми 2024 года.

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