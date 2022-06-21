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    20:19, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские парапловцы завоевали четыре медали на международном турнире в Тегеране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тегеране (Иран) с 15 по 18 июня прошел международный турнир по пара плаванию. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из Ирана, Ирака, Тайланда и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями».

    Казахстанские спортсмены завоевали четыре медали.

    Агалаков Роман завоевал «золото» в трех стилях - брас, вольный стиль, баттерфляй, Кинах Сергей - «золото» (брас 100 м ), Потапов Роман - « серебро « (вольный стиль).

    «Наши спортсмены достойно выступили и одержали победу на турнире. Достижения парапловцов - это результат упорного труда и усердных тренировок. Особенно можно отметить Романа Агалакова, который завоевал сразу три золотые медали. Мы нацелены продолжать выступать с хорошими результатами и на последующих соревнованиях в этом сезоне», - сказал руководитель команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Султанбек Каби.



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    Спорт Плавание
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