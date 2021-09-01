Новости
Казахстанские парапловцы вышли в финал Паралимпиады
1 Сентября 2021 10:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы Нурдаулет Жумагали и Нурали Советканов вышли в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции на 100 м брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.
Новости по темеКазахстанец остановился в шаге от финала Паралимпиады-2020 в плавании В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA
В предварительном заплыве Жумагали Нурдаулет показал результат 1:04:97 и вышел в финал с 3 позиции. Советканов Нурали с результатом 1:10:77 вышел в финал с 8 позиции.
Финальный заплыв пройдет сегодня, 1 сентября, в 16:02 по времени Нур-Султана.
Фото: prosports.kz
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанец остановился в шаге от финала Паралимпиады-2020 в плавании
- Александр Бублик вышел во второй круг турнира US Open в Нью-Йорке
- Домашние матчи «Барыса» в КХЛ пройдут со зрителями
- В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
- Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA
- Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047