Казахстанские парапловцы вышли в финал Паралимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы Нурдаулет Жумагали и Нурали Советканов вышли в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции на 100 м брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

В предварительном заплыве Жумагали Нурдаулет показал результат 1:04:97 и вышел в финал с 3 позиции. Советканов Нурали с результатом 1:10:77 вышел в финал с 8 позиции.

Финальный заплыв пройдет сегодня, 1 сентября, в 16:02 по времени Нур-Султана.

Фото: prosports.kz