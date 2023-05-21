Казахстанские парапланеристы заняли весь пьедестал на международных соревнованиях в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В окрестностях Душанбе впервые прошли международные соревнования по парапланеризму «Открытый Кубок столицы Таджикистана - этап Кубка Центральной Азии», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие команды Индии, Казахстана, России, США, Таджикистана, Узбекистана и Франции. Казахстанскую сборную представили 18 спортсменов в женской, мужской и юниорской группах.

По итогам чемпионата среди женщин весь пьедестал заняла команда Казахстана: первое место - Альбина Виршки, второе - Аяна Аскар, третье - Зауре Бачиева.

Среди мужчин также первенствовала казахстанская команда: первое место - Максим Молдованов, второе - Евгений Орешкин, третье - Ермек Аманбаев.

В юниорском зачете первое место занял казахстанец Сергей Богинич.

В национальном зачете первое почетное место занял представитель Таджикистана Ильхам Сангин.

Все зрители, влюбленные в небо, смогли насладиться этим ярким зрелищем и понаблюдать, как десятки красочных крыльев кружатся в небе, а самые смелые смогли даже полетать в тандеме с инструктором.