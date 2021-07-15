Казахстанские паралимпийцы завоевали 18 медалей в Чехии

ОЛОМОУЦ. КАЗИНФОРМ - В городе Оломоуц (Чехия) завершился Открытый турнир по пара легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета Казахстана.

В турнире приняли участия лучшие атлеты из восьми стран мира. Казахстан представили девять спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 18 медалей: 5 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых.

«Золото» выиграли Мукашбаев Дастан, Калкаев Аманат – бег на 100 метров, Равиль Мансурбаев и Жоламан Еламан – метание копья.

«Серебра» удостоились Жоламан Еламан в дисциплине «метение диска», Калкаев Аманат– в беге на 200 м, Харламов Сергей – в прыжках в длину, Макшат Меийржан - в беге на 800 м, Хабибулин Руфат в беге на 100 и 200 м.

Калганат Аманат (метание копья), Бакберген Аманат (прыжки в длину), Харламов Сергей (бег на 200 м), Макшат Меийржан (бег на 400 м), Мансурбаев Равиль и Еламан Жоламан (толкание ядра) стали бронзовыми призерами турнира.

«Параатлеты сборной Казахстана хорошо выступили на открытом турнире. Наши спортсмены завоевали 16 медалей. Год за годом улучшаются результаты наших параатлетов. Как вы знаете, 24 августа по 5 сентября пройдут Летние Паралимпийские игры Токио 2020, где честь страны будут защищать 23 паралимпийца. Из них два спортсмена - легкоатлеты, это Мукашбеков Дастан и Абылкасымкызы Салтанат. Будем надеяться, что все наши спортсмены выступят достойно и привезут стране медали», - сказала с тарший тренер национальной сборной по пара легкой атлетике Елена Марон.