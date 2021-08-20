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Казахстанские паралимпийцы вылетели в Токио

20 Августа 2021 10:22
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Казахстанские паралимпийцы вылетели в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 августа Паралимпийская сборная Казахстана отправилась в Японию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Национального Паралимпийского Комитета РК.

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XVI летние Паралимпийские игры Токио – 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. От Казахстана примут участие следующие спортсмены: Сиязбек Далиев, Нурали Советканов, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова, Нурдаулет Жумагали, Ержан Салимгереев (пара плавание), Дастан Мукашбеков, Салтанат Әбілхасымқызы (пара легкая атлетика), Аманжол Жанбота, Зарина Байбатина, Даулет Темиржан, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (пара дзюдо), Спатай Бибарыс (пара каноэ), Нурлан Домбаев, Нышан Өмірәлі, Досмалова Камиля (пара таеквондо), Давид Дегтерев, Раушан Койшыбаева, Хамаев Рахмеджан, Абдыхалыкова Гульбану, Солодухина Алина (пара пауэрлифтинг) и Джумабаева Айсулу (пара пулевая стрельба).

Стало известно, что Международный Паралимпийский Комитет выделил еще одну лицензию для казахстанского пара дзюдоиста Ерлана Утепова (100 кг). Ерлан является мастером спорта международного класса по пара дзюдо, победитель чемпионата Азии и Океании 2019.

«На Паралимпийских играх Токио - 2020 выступят 26 казахстанских спортсменов по семи видам спорта. Перед вылетом все атлеты прошли двухнедельный карантин и последние сборы в Алматы и Алматинской области. Эти дни перед Играми они провели в режиме изоляции, без прямых контактов с внешним миром. В таком же режиме мы должны долететь до Токио. В этом нам очень помог наш спонсор «Эйр Астана». Выражаем огромную благодарность Эйр Астане за поддержку паралимпийских спортсменов Казахстана и за создание условий для безопасного перелета спортсменов», - рассказал генеральный секретарь Национального Паралимпийского Комитета РК Сулейменов Ерлан Муратович.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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