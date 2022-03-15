Казахстанские паралимпийцы вернулись из Пекина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паралимпийская команда вернулась в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отечественных спортсменов в столичном аэропорту встретили болельщики, журналисты, представители Комитета по делам спорта и физической культуры РК и Национального паралимпийского комитета.

На Паралимпийских играх, которые проходили с 4 по 13 марта, в составе сборной страны по пара лыжным гонкам и пара биатлону выступали Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Денис Петренко, Юрий Березин и Сергей Усольцев .

Александр Герлиц, выступавший в пара биатлоне (10 км), завоевал бронзовую медаль в главном соревновании четырехлетия.

В общекомандном зачете национальная сборная заняла 17 место.