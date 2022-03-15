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    14:31, 15 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские паралимпийцы вернулись из Пекина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паралимпийская команда вернулась в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Отечественных спортсменов в столичном аэропорту встретили болельщики, журналисты, представители Комитета по делам спорта и физической культуры РК и Национального паралимпийского комитета.

    На Паралимпийских играх, которые проходили с 4 по 13 марта, в составе сборной страны по пара лыжным гонкам и пара биатлону выступали Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Денис Петренко, Юрий Березин и Сергей Усольцев .

    Александр Герлиц, выступавший в пара биатлоне (10 км), завоевал бронзовую медаль в главном соревновании четырехлетия.

    В общекомандном зачете национальная сборная заняла 17 место.

    Теги:
    Спорт Соотечественники Олимпиада-2022
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