Казахстанские паралимпийцы продолжают тренировки в Чжанцзякоу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Чжанцзякоу. Пресс-служба паралимпийского комитета представила фото с первой тренировки казахстанских параатлетов в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Паралимпийцы Казахстана на Играх в Пекине будут выступать в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. В состав команды вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Напомним, что церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22:00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара-лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.