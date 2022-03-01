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Казахстанские паралимпийцы продолжают тренировки в Чжанцзякоу

1 Марта 2022 15:06
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Казахстанские паралимпийцы продолжают тренировки в Чжанцзякоу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Чжанцзякоу. Пресс-служба паралимпийского комитета представила фото с первой тренировки казахстанских параатлетов в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Паралимпийцы Казахстана на Играх в Пекине будут выступать в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. В состав команды вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Напомним, что церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22:00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара-лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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